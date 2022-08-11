"Энергоатом" сообщает, что российские военные вновь ударили по району ЗАЭС. Обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Энергоатома".

"Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции. Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Тем временем назначенные Россией "власти" Запорожской области заявляют, что три ракеты прилетели в район хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Из-за этого персонал был вынужден перейти в защищенные помещения.

Там также подтверждают заявление "Энергоатома" об отсутствии радиационного заражения на станции.

Ранее об обстреле станции сообщали очевидцы и публиковали видео дыма, который поднимается в районе ЗАЭС. Заявлялось, что в результате обстрелов загорелась трава около электростанции.

Напомним, Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС.

Как писала "Страна", на прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелами Запорожской АЭС. Он также заявил о риске ядерной катастрофы после обстрела электростанции россиянами.

Страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал обе стороны конфликта прекратить военную активность и согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.

Несмотря на это, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ заявил, что прервет отпуск, чтобы принять участие в Совбезе ООН по Запорожской АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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