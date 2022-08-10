ВСУ могут перебить ЛЭП, ведущие на Запорожской АЭС, если РФ начнет отключать ее от украинской энергосистемы.

Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин в интервью "РБК-Украина".

"Это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - сказал Котин.

Накануне Котин также заявил, что РФ начала реализацию плана по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

По его словам, персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно отключить весь юг Украины: оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации.