Россия начала реализовывать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключению станции от украинской.

Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.

"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно отключить весь юг Украины: оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС. После чего ее (ЗАЭС - Ред.) уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте. Это их план, и они начали его реализовать", – сказал Котин.

Ранее "Страна" разбиралась, что сейчас происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.

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