Представитель России в МАГАТЭ пригласил наблюдателей международной миссии посетить обстрелянную Запорожскую АЭС.

Об этом со ссылкой на соответствующую ноту, распространенную среди дипломатов в Вене, пишет Bloomberg.

Их приглашают провести "мероприятия в рамках осуществления гарантий, а также наблюдения за состоянием ядерной безопасности и защиты".

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявлял, что ему необходимо разрешение правительства Украины, а также гарантии безопасности и безопасный проход через зону боевых действий, чтобы посетить ЗАЭС.

Издание делает вывод из утреннего сообщения главы Энергоатома Петра Котина, что такое разрешение будет предоставлено.

"Мы призываем наших партнеров создать на станции демилитаризованную зону. Должна быть миссия миротворцев и экспертов МАГАТЭ и других организаций", - заявил Котин.

Ранее "Энергоатом" обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС.

Также украинская госкомпания заявляет, что после обстрела Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм безопасности.