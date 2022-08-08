В связи с участившимися заявлениями в последние дни о возможной ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, "Страна" поговорила с Александром Купным, физиком-ядерщиком, в прошлом - работником Чернобыльской АЭС.

Он считает маловероятным ядерный апокалипсис или полное загрязнение Днепра из-за ситуации на ЗАЭС, а вот утечку радиации, которая будет опасна, как минимум, для жителей всей Запорожской области, допускает.

"Угрозу катастрофы на ЗАЭС, о которой сейчас много говорят, я бы обсуждал в двух плоскостях.

Первая - это ядерный апокалипсис, с взрывом реактора, радиационным загрязнением больших территорий Украины и Европы, то есть, "выжженная земля", которой сейчас пугают весь мир. В эти же страшилки - заражение Днепра и "мертвое" Черное море, по которому даже суда ходить не смогут.

Вторая — утечка радиации с загрязнением определенных территорий Запорожской области и дальше, "куда ветер подует".

Первый сценарий - ядерная катастрофа и "выжженная земля" - мог бы быть реальным в случае взрыва реактора ЗАЭС или бассейна выдержки.

Но о нем я даже говорить не хочу, потому что это - просто нереально. И реактор, и бассейн выдержки находятся в гермооболочке, которой не было на Чернобыльской АЭС, что и сделало возможным взрыв. Гермооболочка, если говорить по-простому, это специальный бетонный колпак, которым накрыты все ключевые системы атомной станции, в том числе, реактор, бассейн выдержки. Что он из себя представляет? От нулевой отметки через купол радиально идут натянутые металлическое тросы. Все это залито бетоном толщиной, минимум, в метр.

Эта оболочка способна выдержать не один ракетный удар, и я даже не могу представить, какой силы должен быть взрыв, чтобы ее повредить извне. И тем более, что нужно сделать, чтобы повредить ее изнутри.

НА ЧАЭС в свое время бетонная заливка была только в нижней части реактора, а сверху все это прикрыли шатром из бетонных блоков, которые при взрыве просто разлетелись. Если бы тогда в Чернобыле была гермооболочка, не было бы таких страшных последствий.

Есть еще одно отличие на Запорожской АЭС от Чернобыля - реактор ВВР не содержит графитового стержня. Это просто "кастрюля", в которой находятся ТВЭЛы. Вынь их - и останется обычная емкость с водой. К слову, два блока на ЗАЭС вывели в холодный резерв, то есть, ядерная реакция там остановлена. Считаю, что так нужно было поступить со всеми блоками до полной деокупации Запорожской АЭС. Если бы это сделали весной, уже практически сошел бы на нет риск выброса "коротких" радионуклидов, который в Чернобыле в разы увеличили радиационный фон в первые дни и недели после аварии, но уже к концу лета сократились в геометрической прогрессии.

Но даже несмотря на то, что не все блоки выведены в холодный резерв, я считаю апокалиптический сценарий крайне маловероятным.

Второй сценарий - с утечкой радиации - более реален.

Что должно произойти, чтобы его запустить? К примеру, толчком может послужить взрыв в азотно-кислородной станции (она уже получила повреждения, по заявлению "Энергоатома", - Ред.), трубопроводов и пр. Переходная галлерея между блоками двухэтажная и по первому ярусу идет технологический трубопровод, по которому вода идет на спецочистку. Если повредить его, может быть утечка радиоактивной воды, в том числе, в Днепр. Все перечисленные события могут спровоцировать повышение радиационного фонда - очень серьезное для персонала, серьезное для жителей Энергодара. Дальнейшее распространение и степень опасности - в зависимости от того, куда ветер подует. В зоне риска - как минимум, вся Запорожская область.

Плюс - Днепр в районе Запорожья и дальше до Каховского водохранилища. Но глобальное заражение Днепра маловероятно. Если только в реку не сольют жидкие радиоактивные отходы. Бочки сними хранятся в земле, они под прочной оболочкой, поэтому для того, чтобы все это попало в Днепр, мало случайного попадания - нужна спланированная диверсия", - говорит Купный.

Напомним, что сегодня "Энергоатом" обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" уверены, что РФ целилась по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС.

В результате обстрела были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки со станционным сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива, выбиты стекла в зданиях и ранен один человек. Обе стороны обвиняют в обстреле друг друга.