Назначенный Россией "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" о вхождении захваченной территории в состав РФ.

Об этом он заявил во время некого мероприятия "Мы вместе с Россией", видеозапись с которого публикуют российские государственные СМИ.

Позже в своем тг-канале он уточнил, что это "указ о создании избирательной комиссии Запорожской области", а "референдум" состоится осенью - "по инициативе жителей Запорожской области".

Накануне Институт изучения войны сообщал, что Россия ускоряет подготовку к "референдумам" на захваченных территориях. По его данным, оккупационные "власти" могут изменить сроки "референдумов" в ответ на меняющиеся реалии на местах, включая украинское контрнаступление.

Президент Владимир Зеленский пригрозил России отменой любых переговоров после проведения "референдумов" на занятых территориях.

А Песков ответил Зеленскому, что провести "референдумы" хотят сами украинцы, а не Кремль.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.