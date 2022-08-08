Россия может ускорить подготовку к т.н. "референдумам" на занятых украинских территориях, в том числе и в связи с контрнаступлением ВСУ.

Об этом пишет Американский институт изучения войны.

По его данным, оккупационные "власти" могут изменить сроки "референдумов" в ответ на меняющиеся реалии на местах, включая украинское контрнаступление.

Ссылаясь на мэра Мелитополя Ивана Федорова, Институт изучения войны пишет, что в Запорожской области ранее оккупационные "власти" запланировали один день голосования, но теперь рассматривают возможность семидневного "голосования из дома", в течение которого вооруженные российские военнослужащие будут ходить по домам и "опрашивать" жителей Мелитополя.

Советник украинской Херсонской администрации Сергей Хлань отметил, что оккупационные "власти" еще не полностью определили условия проведения референдума по состоянию на 7 августа, но ускоряют его подготовку после трехнедельной паузы в подготовке, которую Хлань объяснил атаками украинских HIMARS. При этом, по его данным, предварительной датой референдума остается 11 сентября.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные "власти" в Луганской области уже определили места для проведения фиктивного "референдума".

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