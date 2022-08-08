Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил президенту Владимиру Зеленскому, что инициатива проведения "референдумов" о присоединении к РФ захваченных территорий Украины исходит от самих жителей этих регионов. А Кремль тут не при чем.

"Эти планы - они же у жителей региона. Это же не мы проводим референдум, поэтому тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается: к гражданам Украины или гражданам России? Если к России и руководству, то это не верный адрес. Надо обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них много тех, кто не хочет жить в его стране", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что накануне Зеленский пригрозил России отменой любых переговоров после проведения "референдумов" на занятых территориях.

По данным американского Института изучения войны, Россия ускоряет подготовку к "референдумам" на захваченных территориях.

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