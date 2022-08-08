Американский телеканал CNN опубликовал видеорепортаж о том, как украинцы едут на оккупированную территорию. Такая возможность есть в Запорожской области.

В сюжете показывают размытую дождями дорогу под Васильевкой - в Каменском, на которой "дрифтуют" машины.

Большинство опрошенных журналистом украинцев рассказали, что едут забрать родственников из Херсона - родителей или бабушек с дедушками.

Но некоторые при этом везут на оккупированную территорию всю семью, включая маленьких детей. То есть, видимо, намерены там оставаться.

Также через линию разграничения проезжает много микроавтобусов, груженых товарами - например, бутылками "Пепси". Как признается водитель - для продажи на рынке.

Напомним, что сейчас из оккупированной части Запорожской области выезжают через Васильевку. Однако в начале августа эту объездную дорогу сильно размыли ливни.

Также это был единственный более-менее нормальный путь из оккупированной Херсонской области в сторону подконтрольной Украины.

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