"Энергоатом" заявляет, что россияне готовятся подорвать Запорожскую АЭС.

Госкомпания утверждает, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерий Васильев заявлял, что "здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!", – цитирует заявления Васильева "Энергоатом" со ссылкой на некие российские новостные порталы и телеграмм-каналы.

В то же время нет каких-либо видеоподтверждений того, что подобное заявление имело место на самом деле. Есть лишь скрин публикаций с каких-то ресурсов, на которых, как пишут СМИ, это сообщение уже удалено.

Позже в Кремле назвали обстрелы ЗАЭС "чрезвычайно опасной деятельностью, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы".

Ранее Энергоатом заявил, что после вчерашнего обстрела Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм безопасности.

Также в "Энергоатоме" заявили, что РФ целилась по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС.

В результате обстрела были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки со станционным сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива, выбиты стекла в зданиях и ранен один человек.