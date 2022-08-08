В "Энергоатоме" сообщили, что из-за обстрелов Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

По данным "Энергоатома", в результате удара по АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков, серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", - сообщают в компании.

Также повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища отходов ЗАЭС.

Напомним, что в недавнем обстреле Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре украинская сторона обвиняет Россию.

Россияне, которые контролируют станцию с марта этого года, обвиняют в обстреле украинскую армию.

В "Энергоатоме" заявили, что из-за повреждения датчиков радиационного мониторинга на станции сейчас невозможно своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации.

После обстрела Запорожской АЭС в Минздраве рассказали, что делать в случае радиационной аварии.