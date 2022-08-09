Зеленский и Клинтон поговорили по видеосвязи. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Речь в ходе беседы шла, в том числе, о санкциях против РФ и потребностях Украины в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Зеленский во время разговора выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги.

Также президент Украины сказал о важности усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС. Кроме того, он рассказал об оборонных потребностях Украины.

Собеседники также обсудили участие в будущих международных мероприятиях.

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