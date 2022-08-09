Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Речь в ходе беседы шла, в том числе, о санкциях против РФ и потребностях Украины в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский во время разговора выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги.

Также президент Украины сказал о важности усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС. Кроме того, он рассказал об оборонных потребностях Украины.

Собеседники также обсудили участие в будущих международных мероприятиях.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.