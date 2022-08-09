Зеленский в режиме видеоконференции обсудил с Клинтоном оборонные потребности Украины и ситуацию на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Речь в ходе беседы шла, в том числе, о санкциях против РФ и потребностях Украины в сфере обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский во время разговора выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги.
Также президент Украины сказал о важности усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС. Кроме того, он рассказал об оборонных потребностях Украины.
Собеседники также обсудили участие в будущих международных мероприятиях.
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