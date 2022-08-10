Россия, которая начала подключать Запорожскую АЭС к российской энергосистеме и отключать от украинской, хочет собрать на 11 августа заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом пишут российские СМИ.

Предлагается заслушать там главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Пока неизвестно, будет ли Совбез собран, однако такой запрос от Москвы поступил.

Как писала "Страна", в Запорожье опровергли слухи о массовой эвакуации населения, которые появились на фоне обстрелов в районе Запорожской АЭС, но известно, что в случае катастрофы на объекте эвакуируют жителей трех областей.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что после обстрелов на Запорожской АЭС осталась неповрежденной последняя линия электропередач.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.