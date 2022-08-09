Власти Запорожья опровергают слухи о том, что жителей города будут эвакуировать.

Об этом написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

"Со вчерашнего дня по городу начали распространяться панические слухи о том, что из Запорожья якобы будут эвакуировать людей. Сразу хочу вас успокоить – на сегодняшний день причин для массовой эвакуации горожан нет.

Действительно, на днях мы начали информационную кампанию разъяснения правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и при эвакуации. Однако в настоящее время это лишь превентивные меры", – сообщил он.

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