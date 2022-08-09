Появилось "распоряжение" назначенного Россией "главы администрации" Запорожской области Евгения Балицкого о проведении "референдума" про вхождение захваченной территории в состав РФ.

Суть "указа" сводится к тому, чтобы создать "избирательную комиссию" и представить предложения по проведению референдума. Ни сроки, ни способ "голосования" там не определяются.

Распоряжение лишь запускает процесс предварительной подготовки.

В то же время "замглавы администрации" Владимир Рогов уточнил СМИ, что "референдум" пройдет по российским законам.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что для проведения "референдума" в Запорожье под контролем РФ должна быть вся область.

А пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков говорит, что провести "референдумы" хотят сами украинцы, а не Кремль.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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