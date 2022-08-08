Для проведения "референдума" в Запорожье вся область должна быть под контролем РФ.

Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

"Скорее всего, надо, чтобы вся территория Запорожской области была избавлена от неонацистов. Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме", — заявил Джабаров.

При этом он знает, что мир негативно отреагирует на проведение такого "референдума".

"Реакция международного сообщества в случае решения о вхождении Запорожской области в состав России будет негативной. Но она вторична", — считает российский политик.

Напомним, что сегодня назначенный Россией "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" о вхождении захваченной территории в состав РФ.

А пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков говорит, что провести "референдумы" хотят сами украинцы, а не Кремль.

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