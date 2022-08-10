Главы МИД стран G7 призвали РФ незамедлительно передать под контроль Украины захваченную россиянами Запорожскую АЭС.

Об этом говорится в их заявлении.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному собственнику, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Дипломаты обеспокоены угрозами на ядерных объектах в Украине. Они также поддержали действия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов и настаивают на отправке туда экспертов.

Напомним, что Россия хочет собрать на 11 августа заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

В последнее время ЗАЭС подвергается обстрелам. Как сообщили в "Энергоатоме" во время последнего из них были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища отходов.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.