Глава МАГАТЭ Рафаель Гросси решил прервать отпуск и примет участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС. Гросси планирует выступить в Совете Безопасности ООН с докладом по Запорожской АЭС

Об этом со ссылкой на российского посла в Вене сообщает РИА "Новости".



"Я связался с коллегами из секретариата. Они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, имею в виду завтрашнее заседание Совета Безопасности, видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом", — заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее Гросси высказал свое заключение по ситуации на ЗАЭС после российских обстрелов. "Видимых повреждений ни контейнеров с отработанным ядерным топливом, ни защитного периметра объекта не было", — сказал Гросси. Вместе с тем глава МАГАТЭ сделал акцент на том, что обстрелы 5 и 6 августа повредили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности, включая те, которые касаются физической целостности АЭС, функционирования систем защиты и безопасности работников.



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