Пожара на ЗАЭС, в том числе на втором энергоблоке, нет, заявляют в "Энергоатоме". Радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Энергоатома".

Ранее ряд российских СМИ написал, что после обстрела на втором энергоблоке АЭС начался пожар.

"Враг распространяет очередные фейки для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС и нагнетания панических настроений среди населения", - заявили на это в "Энергоатоме".

Напомним, ранее сообщалось об обстреле станции. Очевидцы публиковали видео дыма, который поднимается в районе ЗАЭС.

Как писала "Страна", на прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелами Запорожской АЭС. Он также заявил о риске ядерной катастрофы после обстрела электростанции россиянами.

Страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

Несмотря на это, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ заявил, что прервет отпуск, чтобы принять участие в Совбезе ООН по Запорожской АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.