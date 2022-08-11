Государственное энергогенерирующая компания "Энергоатом" обвинила россиян в очередном обстреле Запорожской АЭС.



Об этом "Энергоатом" сообщает в своем Telegram-канале.



"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в который раз подвергли обстрелам самую крупную в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксированы пять "прилетов" в районе комендатуры станции - непосредственно рядом с участком сварки и схоронением источников излучения."



В "Энергоатоме" также упоминают, что на небольшом участке произошло возгорание травы, но, к счастью, никто не пострадал. По словам представителей компании "враг на этом не остановился".



По информации канала "Энергоатома", известно, что еще пять прилетов случились в районе пожарной части, которая расположена недалеко от ЗАЭС. В следствии обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Для безопасности работников автобусы развернули назад а Энергодар. Уточняется, что пока ситуация не будет окончательно нормализована, работу продолжат работники предыдущей смены.



"Ситуация на станции на данный момент является контролируемой. Информация, которую моментально начали разгонять во вражеских пабликах, будто персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать Запорожскую АЭС, поэтому доверяйте только проверенным источникам." - пишет "Энергоатом".



Вскоре последовала реакция российской стороны на обстрелы ЗАЭС. Назначенные РФ "власти" Запорожской области обвинили ВСУ в обстреле ЗАЭС.



Об этом сообщили росСМИ.



Ранее мы писали, что 8 августа "Энергоатом" обвинял Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Госкомпания утверждала, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерий Васильев заявлял, что "здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня".



Также "Страна" писала, что в "Энергоатоме" заявили, что РФ целилась по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС.



