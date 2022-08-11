Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН направить международную миссию на захваченную Запорожскую АЭС, которую, как говорит Кулеба, россияне превратили в военную базу.

На брифинге он сообщил, что уже направил соответствующее официальное письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Я сообщил руководителям этих двух организаций факты нарушения российскими окупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС… Я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ. Предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы", - сказал Кулеба и отметил, что будущая миссия должна будет попасть на АЭС через подконтрольную территорию Украины.

Министр также назвал инициативу России о созыве заседания Совбеза ООН на тему безопасности ЗАЭС "наглостью, которая не знает границ и достигла уже глобальных масштабов".

"Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе атомную электростанцию, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, хочет поговорить о безопасности. Но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим русским такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир знает, что Россия занимается ядерным терроризмом, и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит", - заявил Кулеба.

Ранее Bloomberg писал, что Россия пригласила МАГАТЭ посетить обстрелянную Запорожскую АЭС, а Киев, вероятно, согласится.

Глава МАГАТЭ решил прервать отпуск, чтобы принять участие в Совбезе ООН по Запорожской АЭС.