Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал утреннюю сводку на субботу, 13 августа. Главное из сводки:

На Ивано-Дарьевку под Северском наступают со стороны Спорного и Лисичанского НПЗ (то есть с северо- и юго-востока). Атакуют и соседнюю Выемку. Атаки на Бахмут с востока, а также южнее - на Зайцево под Горловкой и Вершину - успеха не имели. Атаки на Авдеевку и Красногоровку отброшены. В Песках продолжаются бои. Также идет наступление на Александрополь к северу от Авдеевки. Это явное движение на перерез трассе Константиновка-Покровск. В Херсонской области противник наступал на Лозовое у левого берега Ингульца, но был отброшен.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне отодвинули украинскую армию ближе к восточной окраине Бахмута. Арестович призывает "не терять голову", поскольку войска РФ прошли всего полтора километра. По его словам, темпы, масштабы и цена этого продвижения не позволят россиянам взять Северск и другие города.

Также "Страна" сообщала, что, по данным Генштаба, ВСУ остановили штурм россиян на Авдеевском направлении. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка. Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на прежние позиции. В то же время в направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.