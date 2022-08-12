Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 августа. По данным штаба, враг пытался штурмовать на нескольких направлениях, но был отброшен ВСУ.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенно не изменилась. По имеющейся информации, 11 августа прошла проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает держать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий ВСУ. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьева, Белополья, Атинского и Ястребиного в Сумской области. Продолжается ротация подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии у Уд, Одноробовки, Прудянки, Слатино, Дементиевки, Нового, Питомника, Русской Лозовой, Русских и Черкасских Тишков, Циркунов, Черняков, Петровки, Шестаково, Мосьпаново, Кутузовки, Лесного, Ивановки, Гусаровки, Коробочкино, Слобожанского и Чепиля.

Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое влияние на позиции ВСУ возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана. Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихое – Долина. Получил отпор и скрылся.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка. Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия у Бахмута, Соледара, Ивано-Дарьевки, Выемки, Спорного, Яковлевки, Кодемы, Вершины, Зайцево и Васюковки. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские военные нанесли огневое поражение и обезвредили врага. Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях Спорного, Ивано-Дарьевки, Выемки, Яковлевки, Кодемы, Вершины и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка. Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на прежние позиции.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огонь противника фиксировался вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки.

Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад.

На Южнобугском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового. Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Возрастают потери оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование захватчиков расширяет практику переноса ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

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