В пятницу, 12 августа, в Украине идет уже 170-й день войны с Россией.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

12 августа

10:00 Один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволило возобновить транзит.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

Этот платеж, если он будет подтвержден всеми сторонами, "станет шагом к восстановлению потоков нефти в Чехию после недельного простоя, а также создаст условия для будущих платежей за транзит в регион", пишет Reuters

Напомним, вчера "Нафтогаз" сообщил, что "Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Ранее на этой неделе венгерская MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по "Дружбе". Аналогично поступила и Словакия.

09:44 Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, чтобы вернуть особые привилегии в виде офиса с сотрудниками, пишет Der Spiegel.

Иск в админсуд Берлина от имени Шредера подал его адвокат.

Речь о привилегиях, которых Шредера в мае лишил немецкий парламент.

Тогда из-за тесных связей экс-канцлера с РФ, его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

09:40 Въезд на временно-оккупированные территории Луганской области с сегодняшнего дня осуществляется по особой процедуре. Ключевое:

Выезд осуществляется в составе колонн и только через определенный блокпост в селе Каменское Запорожской области.

Въезд только при наличии:

- Документов, удостоверяющих личность;

- Документов на транспортное средство;

- Документов на груз, который перевозится.

Военные, правоохранители и контролирующие органы имеют право осматривать вещи, транспорт и багаж.

Из-за состояния дорог нельзя ехать на грузовиках тяжелее 3,5 тонн и автобусах с более чем 22 посадочными местами (кроме случаев, связанных с эвакуацией)

Для поездки необходимо оформить заявку. Форма заявки здесь.

09:35 Появилось видео ночного обстрела Краматорска.

Напомним, по району частного сектора нанесли 11 ракетных ударов.

09:25 Появились фото последствий ночных ударов по Харькову.

В Харьковской прокуратуре сообщают, что противник ударил ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

В течение минувших суток в Харьковской области из-за обстрелов погибла 51-летняя женщина. Ранения получили 58-летняя женщина и двое 62-летних мужчин.

В Купянском районе 54-летний тракторист подорвался на мине, но выжил, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

09:15 В Москве раздают листовки с призывом вступать в "резервный батальон города" на военную службу по контракту сроком 6-12 месяцев.

Призывникам обещают от 200 тысяч рублей в месяц зарплаты (около 120 тыс. грн в месяц), выслугу месяц за три и удостоверение участника боевых действий.

Требования к призывникам достаточно мягкие, набирают людей 18-55 лет без судимостей.

09:00 В результате ночных ударов по Харькову было повреждено учебное заведение в Слободском районе и административное здание в Новобаварском районе города, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, из Белгорода по Харькову около 03:00 было выпущено 4 ракеты.

Две ракеты С-300, ударили по учебному заведению в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады.

В Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

08:46 По данным британской разведки, в Крыму были уничтожены или серьезно повреждены не менее пяти истребителей Су-24 и трех многоцелевых самолетов Су-30.

Аэродром "Саки" получил серьезные повреждения, но, вероятно, остается работоспособным.

Потеря восьми боевых самолетов представляет собой незначительную часть всего парка российской боевой авиации, пишет разведка.

Но если ранее Крым рассматривался российским командованием как безопасный тыл, то после взрывов эта концепция будет пересмотрена.

08:36 Мэр Краматорска сообщил об 11 прилетах по городу этой ночью.

Под удар попали дома в частном секторе. Информации о пострадавших нет.

Фото журналиста Андрея Цаплиенко.

08:22 Журналист New York Times Эндрю Крамер побывал на позициях ВСУ в Бахмуте.

Он рассказал, что украинцы стреляют в основном из советских орудий, несмотря на поставки натовских пушек. Снаряды приходится экономить, но сами советские гаубицы Д-20 бойцы хвалят за надёжность.

Их каждого орудия выпускают не более 20 снарядов в день.

Крамера привезли на позиции 58-й бригады в Бахмуте, которая расквартирована в муниципальном здании. Через некоторое время штаб попал под обстрел.

"Солдаты бросились в укрытие или нырнули на землю. После десятка или около того ударов все было кончено. Над двором висел едкий дым, вокруг валялись осколки стекла. — Все живы? — крикнул солдат.

Солдаты, находившиеся во дворе, не пострадали. Но в результате ракетного удара погибли семеро мирных жителей и шестеро получили ранения по соседству с военной базой", - пишет Крамер.

10 августа в Украине сообщали об ударе по центру Бахмута, где погибли 7 человек. Заявлялось, что удар наносился по гражданским объектам.

08:02 Ночью снова под огнем были Никополь и Марганец.

В Марганце трое пострадавших, двое из них в больнице, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Удар наносился из систем РСЗО.

08:01 Сводка Генштаба ВСУ на утро 12 августа. Главное:

1. Под Северском противник наступал на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку. Атака отбита.

2. При наступлении от Горловки на Зайцево россияне имели частичный успех. Идёт атака на Кодему, бой продолжается.

3. Под Донецком наступления в районах Авдеевки со стороны Спартака и на Марьинку не удались. В Песках продолжается бой.

08:00 Около трёх ночи произошел очередной ракетный обстрел Харькова.

"Предварительно пять взрывов, "прилеты" в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском", - сообщил мэр Игорь Терехов.