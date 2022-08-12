Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказал убежденность, что удара из Беларуси по Украине не будет и что в Российской Федерации не будет объявляться мобилизация.

Об этом советник Ермака сказал в эфире у Марка Фейгина.

"Не будет никакого удара из Беларуси, не будет мобилизации в России, не будет массовых ракетных ударов, противник не пройдет и не захватит Бахмут за два часа, а также Марьинку и Авдеевку", – заверил Арестович.

Напомним, по данным британской разведки, РФ создала новое крупное соединение сухопутных войск для участия в войне в Украине. Это 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино (Нижегородская область). В основном в его состав должны войти бойцы из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые набираются по всей стране.

Ранее мы писали, что подразделения армии Беларуси в конце августа поедут на Дальний Восток РФ для участия в военных учениях.

Также "Страна" подробно писала, как Россия ищет солдат для войны в Украине и будет ли там мобилизация.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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