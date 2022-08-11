В ВСУ прокомментировали взрывы на военном аэродроме в белорусской Зябровке. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Белсат" поблагодарил белорусских партизан, которые "очень хорошо помогают" Украине.

"Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины", - заявил Игнат.

Напомним, ночью 11 августа в Беларуси произошли взрывы на занятом РФ военном аэродроме. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала о как минимум восьми вспышках. В Минобороны РБ объяснили их неудачным ремонтом.

Ранее россияне назвали "головотяпство" причиной взрывов на военном аэродроме под Саками. При этом в Британии не верят в "окурок" на взорвавшемся военном аэродроме в Крыму.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк также опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму. Он предположил, что это могла быть работа партизан.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.