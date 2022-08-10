Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание "Зеркало".

Тихановская пояснила, что новый коллективный исполнительный орган будет работать на защиту независимости Беларуси и обеспечивать транзит власти от диктатуры к демократии.

"В результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – заявила Тихановская.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская предложила Владимиру Зеленскому не переходить на русский язык при обращении к белорусам. Тихановская заявила, что сейчас очень важно, чтобы белорусский и украинский народы сохранили единство.

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Тем временем в Ровенской области разработали план эвакуации жителей приграничья на случай нападения Беларуси. План эвакуации двух приграничных районов Ровенской области в военной администрации разрабатывали, опираясь на опыт Запорожья и Черниговской области.