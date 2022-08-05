Стикеры в Телеграм впервые были признаны экстремистскими на территории Беларуси. Данные о двух наборах стикеров появились в "Республиканском списке экстремистских материалов".

Сам список расписан на 380 страниц и с 2020-го года активно пополняется новыми информационными продуктами.

В документе говорится, что Telegram-стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%" по решению суда Центрального района Минска 25 июля были признаны экстремистской информационной продукцией.

Ранее в Беларуси Telegram-канал оппозиционного политика Светланы Тихановской признали экстремистским, а его подписчикам пригрозили ответственностью. В частности, белорусские власти установили личности подписчиков запрещенных телеграм-каналов и пригрозили им 7 годами тюрьмы.

Как писала "Страна" в январе 2021 года Telegram начал блокировать каналы в США, которые посчитал экстремистскими.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.