Пока в Украине обсуждают угрозу нападения белорусских войск с севера, подразделения армии Беларуси отправятся на Дальний Восток РФ, где в конце августа-начале сентября примут участие в стратегических учениях РФ "Восток-2022".

Об этом сообщает Минобороны РБ.

На учениях будет задействовано 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования Беларуси.

Руководить учениями, которые пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября, будет начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Отметим, что несколько дней назад глава Черниговской ОВА предупредил об угрозе наземного наступления с территории Беларуси.

А в Ровенской области разработали план эвакуации жителей приграничья на случай нападения Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.