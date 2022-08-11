В Беларуси сегодня ночью сообщили о взрывах и вспышках в районе аэродрома "Зябровка" в Гомельской области, который используют россияне.

О как минимум восьми вспышках ночью сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

А утром в Минобороны Беларуси заявили, что взрывы и вспышки на аэродроме связаны с возгоранием техники.

"Сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

Напомним, что россияне называли "головотяпство" причиной взрывов на военном аэродроме под Саками.

При этом в Британии не верят в "окурок" на взорвавшемся военном аэродроме в Крыму.

Но и советник главы ОПУ Михаил Подоляк опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму. Он предположил, что это могла быть работа партизан.

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