Подконтрольные РФ власти Херсонской области начали выдавать "госномера" для автомобилей с новым кодом региона 184.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Телеграм-канале.

"Шоу под названием "референдум" оккупанты на Херсонщине еще не провели, но уже начали выдавать "госномера" на автомобильный транспорт с "кодом нового региона" - 184. Это еще раз свидетельствует о том, что результаты шоу уже утверждены, причем и явка "избирателей", и результаты "голосования". Но все будет не так, как им планируется, совсем не так", - написал Соболевский.

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