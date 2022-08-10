Оккупационные "власти" Херсона заявляют, что ВСУ снова "пытались обстрелять" Антоновский мост через Днепр.

Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщается, обошлось без повреждений.

Украинская сторона об обстреле моста этой ночью ничего не сообщала.

Напомним, обстрел Антоновского моста был еще в понедельник, 8 августа, тогда была повреждена ремонтная техника и пролеты. В настоящее время мост не используется, движение через Днепр в этом районе осуществляется с помощью парома.

Назначенные РФ "власти" уже заявляли, что возобновление движения по мосту отложено, но заявляли, что рядом построят еще и понтонную переправу.

Ранее в ВСУ подтверждали удары по Антоновскому и Каховскому мосту в Херсонской области.

Отметим, что, по мнению британской разведки, если переправа через Днепр окажется невозможной, то российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны. Это будет значительным военным и политическим провалом для России.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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