В среду, 10 августа, ВСУ нанесли удар по двум командным пунктам и одному пункту управления россиян на юге Украины в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В районе Новокаменки в Херсонской области ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ.

"У Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления", - сообщили в ОК "Юг".

Кроме этого, украинские военные в Ищенке поразили командно-наблюдательный пункт БТГ 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка - склад боеприпасов врага.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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