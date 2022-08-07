В Израиле заявили, что уничтожили двух лидеров организации "Исламский джихад" в результате недавней операции
Израиль уничтожил верхушку палестинской организации "Исламский джихад" в ходе операции, начатой 5 августа. В Секторе Газы были убиты Халиф Мансур и Тайсир Джабари.
Об этом заявил глава оперативного управления Генерального штаба ЦАХАЛа генерал Одед Басюк на сегодняшнем брифинге, а руководство "Исламского джихада" подтвердило, передает портал News.ru.co.il.
Басюк официально сообщил о ликвидации командира южной бригады "Исламского джихада" Халифа Мансура, который погиб в результате ракетного удара по его дому в Рафахе (сектор Газа, на границе с Египтом). Ранее сообщалось о гибели командира северного крыла "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") - Тайсира Джабари.
5 августа Израиль начал операцию "Рассвет" против "террористических целей" палестинской группировки "Исламский джихад" в ответ на обстрел Ашдода.
Удары были нанесены по цехам по производству оружия, складам и огневым позициям радикальной группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа.
В результате ударов Израиля по сектору Газа убито 8 человек (включая одного из военных руководителей "Исламского Джихада" и 5-летнего ребенка) и еще 40 ранено.
"Исламский джихад" ведет массированный ракетный обстрел южного Израиля в ответ на атаку сектора Газа, но власти Израиля говорят, что ПВО отработала на 95%.
"Страна" разбиралась, почему в Израиле началось очередное обострение.