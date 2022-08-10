Россия установила контроль над интернетом в Херсонской области через несколько недель после того, как в начале марта захватила Херсон. Российские военные пришли в офисы местных интернет-компаний и потребовали передать контроль над своими сетями, угрожая физической расправой.

Об этом пишет New York Times.

"Они пришли к ним, приставили пистолеты к голове и просто сказали: "Выполняйте!" И проделали это со всеми компаниями", - рассказал газете Максим Смелянец, владелец базирующегося в Киеве интернет-провайдера, который работал в Херсоне.

По данным украинского правительства, некоторые украинские интернет-провайдеры испортили сети, чтобы не передавать их российской стороне.

Еще 29 мая Херсон оставался подключенным к глобальному интернету, но 1 июня связь оборвалась, пишет газета. Российские власти перенаправили херсонские мобильный и интернет-трафик через российские сети.

В Херсоне оказался заблокирован доступ к "Фейсбуку", "Инстаграму" и "Твиттеру", а также к украинским новостным сайтам.

Украинские сотовые сети в городе тоже оказались отключены, и местные жители были вынуждены начать пользоваться услугами российских мобильных операторов.

Аналогичная ситуация сложилась и в других украинских регионах, захваченных россиянами. Жители этих территорий имеют доступ только к российскому государственному телевидению и радио, а в некоторых районах интернет и сотовые сети и вовсе отключены.

Как сообщили New York Times украинские интернет-операторы, на захваченных Россией территориях Украины цифровая цензура еще более жесткая, чем в самой России: по их данным, в Херсонской и Донецкой областях заблокированы Google, YouTube и мессенджер Viber, которые в самой России остаются доступными.

Напомним, уже по состоянию на 10 июня мэр Херсона рассказывал об ужасающей ситуации в захваченном городе, где нет связи, зеленых коридоров, а продукты людям привозят из РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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