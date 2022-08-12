Соединенные Штаты не указывают Украине, как именно ей необходимо вести боевые действия с Россией.

С таким заявлением 12 августа выступил высокопоставленный представитель американской администрации во время спецбрифинга.

По его словам, Вашингтон предоставляет необходимые средства обороны Украине. Однако цели для атак определяет официальный Киев. Высокопоставленный представитель администрации США также заявил, что Вашингтон "не побуждает" украинскую сторону к ударам за пределами страны.

Представитель оборонного ведомства США высказался и о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая в последние дни подвергается обстрелам. По его словам, Киев не заинтересован в причинении вреда этому объекту и нарушении работы АЭС.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Amnesty International отреагировали на ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.