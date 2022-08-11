Украине нужна финансовая помощь без бюрократических блокировок. Также нужно оружие, снаряды и изоляция России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с союзниками Украины из стран Северной Европы.

Полное заявление Зеленского опубликовано на его Телеграм-канале.

"Никакого умалчивания – только правда. Никакого промедления – только решительные действия. Никакой растерянности – только уверенное единство.

Во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы подчеркнул, что для нашей обороны нужны оружие и снаряды – по максимуму. Финансы – в достаточном объеме и без каких-либо бюрократических блокировок. Полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономическая и технологичная, и жесткие санкции.



Это долг перед нашими странами и всеми будущими поколениями свободных людей – сделать все, чтобы остановить Россию, обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что никакое другое государство не сможет повторить этот террор", - сказал он.

Напомним, Украина ожидает от Европы помощь в 8 млрд евро.

В ЕК же заявляют, что для новых кредитов Украине нужна подушка безопасности, на которую у ЕС нет денег.

Также западные СМИ и Офис президента заявляют, что выделение помощи блокирует Германия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.