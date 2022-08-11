Идея запрета на выдачу шенгенских виз россиянам вряд ли получит поддержку в странах ЕС, несмотря на то, что Эстония, Финляндия и Латвия ограничивают въезд для россиян и требуют, чтобы остальные страны пошли по их стопам. Об этом пишет газета El Mundo.

Газета напоминает, что решение вопроса лежит на национальных властях стран ЕС, "но даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения".

"Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней", - пишет газета.

Ранее Украина призвала G7 запретить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ. Так, например, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. "Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - сообщил он.

Призвала Европу остановить выдачу виз россиянам и премьер Эстонии. А Латвия первой в мире признала Россию государством-спонсором терроризма, въезжающие в Латвию россияне должны подписать документ об осуждении войны в Украине.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, к чему приведет запрет на въезд россиян в страны Запада, который в Евросоюзе могут включить в седьмой пакет санкций против РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.