Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призывает страны ЕС "немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси".

Об этом сообщается на сайте Сейма.

В заявлении РФ обвиняется в целенаправленных военных атаках на гражданское население Украины, многолетнем финансировании и поддержке различных террористических режимов (в пример приводится поддержка президента Сирии Башара Асада).

Также упоминается отравление семьи Скрипалей в Британии и сбитый малазийский Боинг МН-17 на Донбассе.

"В Украине Россия выбрала аналогичную - жестокую, аморальную и незаконную тактику, используя неточное и запрещенное на международном уровне оружие и боеприпасы, с несоразмерной жестокостью нанося удары по гражданским лицам и общественным местам", - говорится в сообщении.

Отметим, что Латвия - первая в мире страна, которое приняла такое решение.

Отметим, что в мае Сейм Литвы единогласно признал РФ государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.

Ранее CNN сообщало, что два сенатора из разных партий США призвали Джо Байдена объявить Россию страной-спонсором терроризма.

А в Москве пригрозили США разрывом дипотношений с последствиями за признание РФ страной-спонсором терроризма.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.