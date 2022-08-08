Два сенатора из обеих партий США призвали администрацию президента Джо Байдена объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает CNN.

Демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм заявили CNN, что решение должно быть принято либо президентом, либо Конгрессом, причем оба они говорят, что Байден должен усилить давление на Владимира Путина.

"Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно", - сказал Блюменталь.

В то же время Грэм сказал, что Конгресс готов продвигать закон "в любом случае".

"Я хотел бы работать с администрацией Байдена. Но независимо от ее решения, мы готовы это сделать", - сказал Грэм.

Напомним, что 28 июля Сенат США призвал Госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма из-за войн в Грузии, Сирии и Украине. В документе правительство РФ обвиняется в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй чеченской войны, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов на Донбассе.

В то же время, по данным СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен опасается признать РФ государством-спонсором терроризма.

Однако 31 июля демократы из Конгресса США представили акт о признании России государством-спонсором терроризма. В случае принятия американским Конгрессом и подписания закона, он позволит обойти сопротивление госсекретаря США Энтони Блинкена и включить РФ в перечень, в котором уже значатся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Ранее мы писали, что в Москве пригрозили США разрывом дипломатических отношений с последствиями за признание Российской Федерации страной-спонсором терроризма.