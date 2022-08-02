В России допустили разрыв дипотношений с США в случае объявления РФ "страной-спонсором терроризма".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Может быть и разрыв дипотношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова.

Напомним, что 28 июля Сенат США призвал Госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма из-за войн в Грузии, Сирии и Украине. В документе правительство РФ обвиняется в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй чеченской войны, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов на Донбассе.

В документе утверждается, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию Владимира Путина, как спонсирование террористических актов".

Резолюция призывает госсекретаря США включить РФ в список государств-спонсоров терроризма.

После этого в Госдепе сообщили, что над признанием РФ спонсором терроризма уже работает и Конгресс, однако это не сильно изменит ситуацию. "Потому что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма", - объяснила представитель Госдепа.

А по данным СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен опасается признать РФ государством-спонсором терроризма.