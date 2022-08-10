Страны ЕС, которые предлагают запретить выдачу всем россиянам шенгенских туристических виз, должны соблюдать международные стандарты в сфере прав человека.

Об этом заявили в Amnesty International.

"Международное право в сфере прав человека также обязывает национальные правительства соблюдать ряд правил, которые такое суверенное право ограничивают, например право убежища или принцип невысылки беженца в страну, где ему угрожает преследование", - говорят в организации.

Напомним, в Евросоюзе обсуждают возможность включить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России в седьмой пакет санкций против РФ.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. "Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - сообщил он.

Призвала Европу остановить выдачу виз россиянам и премьер Эстонии.

Ранее мы разбирались, к чему приведет запрет на въезд россиян в страны Запада.