Число подавшихся на украинскую визу россиян выросло до 112 человек. Однако ни один из них визу еще не получил.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, все заявки на получение виз подали граждане России, которые живут в странах ЕС, в первую очередь – в Польше, Чехии, Румынии и Германии.



"Сейчас эти ходатайства рассматриваются, осуществляется проверка в том числе с привлечением компетентных органов Украины. По состоянию на сегодня ни одной визы граждане России не получили", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 по 31 июля за украинскими визами обратились 80 россиян. То есть, за 10 дней августа это число выросло на 32 человека.

Напомним, с 1 июля россияне могут въезжать в Украину только при наличии визы. Ранее в МИДе рассказали, как россиянам получить украинскую визу - это можно сделать в консульстве Украины в Беларуси или поехать в консульство Украины в любой третьей стране.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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