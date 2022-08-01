В июле 80 россиян подали заявки на визы в Украину. Но визу пока не дали ни одному из них.

Об этом сообщил спикер Госогранслужбы Андрей Демченко.

"На протяжении этого месяца около 80 граждан Российской Федерации подали информацию для получения визы, однако ни один из них не получил еще визы и, собственно, пересечь границу при наличии визы никто из них не мог", - сказал представитель госпогранслужбы во время телемарафона.

Напомним, с 1 июля россияне могут въезжать в Украину только при наличии визы. Ранее в МИДе рассказали, как россиянам получить украинскую визу - это можно сделать в консульстве Украины в Беларуси или поехать в консульство Украины в любой третьей стране.

Также мы писали, что ранее власти Эстонии предложили закрыть россиянам въезд в Европу в качестве базового правила, но Еврокомиссия сообщила, что не может полностью прекратить выдачу виз россиянам в Евросоюз.

В Латвию решили вопрос так: въезжающие россияне должны подписать документ об осуждении войны в Украине. В ответ на это из России в МИД Латвии прислали ноту.