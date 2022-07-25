Власти Украины считают, что страны Евросоюза не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают войну, и включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Об этом заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью европейскому изданию Politico.

"Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, - и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, - они не должны иметь доступа к свободному миру", - сказал посол.

Ранее "Страна" приводила данные закрытого опроса в России, согласно которому 30% россиян считают, что "боевые действия в Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.