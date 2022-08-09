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Так спикер парламента Украины Руслан Стефанчук прокомментировал инициативу премьер-министра Эстонии Кайи Каллас ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам. Слова Стефанчука опубликовал сайт Верховной Рады в разделе новостей.

При этом Стефанчук отметил, что коллективного решения ЕС по поводу отмены выдачи виз пока нет.

"Когда коллективного "да" еще нет, но есть индивидуальная позиция. Страны Европейского Союза одна за другой отказывают в выдаче виз россиянам. И для этого не нужны долгие обсуждения и пространные дискуссии", — сказал он.

И добавил, что Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Бельгия — это страны, которые уже вводят ограничения.

Также спикер сообщил, что в конце августа главы МИД стран ЕС должны собраться и обсудить вопросы запрета виз для россиян на общеевропейском уровне.

"Прогнозирую, что это будет кратчайшее обсуждение и единодушное одобрение", - считает Стефанчук.

Как писала "Страна", премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею премьера Эстонии об отмене выдачи туристических виз в Европу для россиян.

Между тем в Еврокомиссии заявили, что визовый кодекс не предусматривает приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз для всех стран мира.