С первого сентября Германия начинает учет безвизовых дней пребывания украинцев на территории страны, который стартует с 24 февраля.

Об этом сообщается в официальном документе властей ФРГ на сайте Бундестага.

В соответствии с нововведениями сообщается, что до конца августа украинцы могут находиться в Германии независимо от использования безвиза. Соответственно, те у кого безвизовое пребывание будет исчерпано к 1 сентября, должны будут оформить регистрацию временной защиты. Если соответствующие документы не будут оформлены в срок, нужно будет вынуждено покинуть страну на 90 дней.

Власти также обращают внимание, что граждане Украины, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября до 1 декабря, также должны будут подать заявку на регистрацию временной защиты.

При этом беженцы, которые приедут в Германию после 1 сентября, на безвизовой основе смогут пребывать в стране только 90 дней до получения регистрации.

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию (Германии - ред.) должно быть упрощено и должно быть без бюрократии. С тем нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство", — пишется в документе.







Ранее "Страна" писало о том, что украинцам объяснили правила регистрации в Евросоюзе после возвращения домой на длительный срок. В случае возвращения в Украину на длительный срок украинцы должны сниматься с регистрации в странах Европейского Союза.



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