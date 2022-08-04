В случае возвращения в Украину на длительный срок украинцы должны сниматься с регистрации в странах Европейского Союза.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Евроинтеграционный портал".

По ее словам, граждане Украины могут возвращаться в Украину и обратно на территорию Евросоюза. Но в случае долгосрочного возвращения граждане должны сниматься с регистрации в ЕС и заново перерегистрироваться в случае возвращения.

Стефанишина добавила, что действующая в Евросоюзе система временной защиты украинцев будет работать до весны 2024 года.

Ранее мы писали, что украинские беженцы говорят о проблемах с возвращением в Евросоюз после выезда.

Также "Страна" сообщала, что, по последним данным ООН, с начала войны из Украины выехали уже 7 миллионов беженцев.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.