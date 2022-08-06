По состоянию на июнь, около 21 000 украинских студентов выразили заинтересованность в обучении на территории Германии.

Об этом заявил президент Конференции ректоров вузов Германии Петер-Андре Альт.

По его словам, это не самые точные цифры, поскольку сложно понять, сколько из этих человек в реальности останутся в Германии.

"Большинство украинских беженцев имеют хорошие предпосылки для учебы, как с точки зрения формальностей, таких как важные документы, так и с точки зрения квалификации", - приводит слова Альта Deutsche Welle.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины заплатит долги 13 тысяч студентов за обучение по контракту во втором полугодии. На это Министерству образования и науки выделены 86,8 миллионов гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.