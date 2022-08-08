В Россию после 24 февраля прибыли более 3,2 миллиона беженцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из силовых структур.

По данным ООН, Украину покинули более 10 миллионов беженцев. Из них в Россию уехали 1,9 млн украинцев. На втором месте - Польша, ее границу пересекли 1,2 млн граждан Украины.

То есть российские данные о 3,2 млн беженцев почти втрое выше, чем данные ООН.

Напомним, что ранее мы писали, что украинцам объяснили правила регистрации в Евросоюзе после возвращения домой на длительный срок. В случае возвращения в Украину на длительный срок украинцы должны сниматься с регистрации в странах Европейского Союза.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.